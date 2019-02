De Helperzoom is vanaf woensdag een week lang afgesloten voor alle verkeer. De Helperzoom was vanaf 11 februari al dicht voor auto’s, maar sinds woensdag moeten ook fietsers een andere route kiezen.

De afsluiting is nodig voor de sloop van het Esperantoviaduct. De Verlengde Lodewijkstraat is sinds woensdag weer open.

Fietsers konden afgelopen tijd nog passeren via een tijdelijke doorgang, maar dat is nu niet meer mogelijk. De Helperzoom is op donderdag 28 februari weer open voor alle verkeer. Fietsers vanuit het zuiden richting centrum en omgekeerd kunnen tot die tijd gebruik maken van de Verlengde Lodewijkstraat en de fietstunnel bij station Europapark.

Sloop Esperantoviaduct

Tot en met 27 februari wordt er gewerkt aan de sloop van het Esperantoviaduct. Dat is het viaduct van de zuidelijke ringweg over het spoor. Dit deel kan worden afgebroken omdat er sinds begin deze maand geen verkeer meer overheen rijdt. Op de plek van het viaduct wordt later de nieuwe zuidelijke ringweg gebouwd. Dit deel van de ringweg wordt verdiept aangelegd en gaat onder het spoor door.​