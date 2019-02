Het Clash XXL Festival komt in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 april naar Groningen. Bij het festival komen elektronische muziek en kunst samen.

Op verschillende locaties in het centrum zijn in april live-muziek, performances, (audiovisuele) kunst, installaties en DJ-sets te vinden. De zaterdag is gereserveerd voor het festivalgedeelte, de zondag voor kunst en panels.​

In 2005 is het festival ontstaan als eindfeest van het Theaterfestival Jonge Harten. In de jaren daarna groeide het festival uit tot een zelfstandig kunstfestival.

Na een aantal jaren zonder Clash is er een nieuwe organisatie opgestaan. Ze bouwen aan CLASH XXL Festival door vanaf 2017 een aantal kleine events te organiseren met onder andere Binkbeats, Colin Benders, Teddy’s Last Ride en Joost van Bellen.