De Stationsweg is van zaterdagochtend 16 februari 05.30 uur tot en met dinsdag 19 februari dicht van de Herebrug naar de Werkmanbrug. Dit gedeelte is dan dicht voor zowel fiets- als autoverkeer. Het verkeer dat in tegengestelde richting rijdt, kan wel gebruik maken van de weg.

In deze periode rijden er op verschillende trajecten geen treinen. NS en Arriva zetten wel vervangende bussen in.

Omdat het gewone busverkeer ook doorgaat, is er te weinig ruimte op het busstation. Daarom is er voor de bussen die de treinen vervangen een tijdelijke halte aan de Stationsweg.

Om ervoor te zorgen dat de passagiers hier veilig in en uit de bussen kunnen stappen, is de weg gedeeltelijk dicht. Voor zowel het autoverkeer als fietsers zijn er omleidingen.



Autoverkeer wordt omgeleid via de Hereweg en de N7. Fietsers kunnen omrijden via het fietspad achter het busstation langs.