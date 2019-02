Marketing Groningen lanceert vrijdag een nieuwe website die voor onder andere bezoekers, bewoners, nieuwkomers en bedrijven praktische informatie biedt over Groningen.

De website heet groningen.nl. Naast de basisinformatie zoals het vinden van een woning en werk, is er ook informatie te vinden over sportclubs, uitgaan en biedt de site tips over de omgeving.



De portal is een initiatief van het Akkoord van Groningen, waarbij de gemeente en provincie Groningen eigenaar zijn. Het Akkoord wil met de portal onder meer internationals voorzien van relevante basisinformatie.

Marketing Groningen heeft de portal ontwikkeld en zal deze in beheer houden. De website is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.