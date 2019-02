Er worden steeds meer abortussen in de provincie Groningen uitgevoerd. Die conclusie trekt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de cijfers uit het jaar 2017.

In 2017 pleegden 1301 vrouwen abortus. Dat is ongeveer 5 procent meer dan in 2016, want toen waren er nog maar 1236 gevallen van abortus.

Per duizend vrouwen vonden er 8,1 abortussen plaats. Sinds 2013 was dat cijfer nog niet zo hoog. Groningen staat hiermee landelijk op de vierde plaats. Alleen in Flevoland (12,8), Noord-Holland (12,1) en Zuid-Holland (10,3) waren er meer vrouwen die abortus pleegden.

In heel Nederland pleegden 30.523 vrouwen in 2017 abortus. Het aantal steeg ten opzichte van 2016 licht met 1 procent. Meer dan de helft van de onderbrekingen werden gedaan in de eerste weken van de zwangerschap.