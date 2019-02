De verkeerslichten op de kruising Kempkensberg met de Hereweg zijn aangepast. Het verkeer vanaf de Kempkensberg dat bij de Hereweg rechtsaf slaat, krijgt nu langer groen licht.

De maatregel moet de doorstroming van het verkeer verbeteren.​ Bij de Kempkensberg waren verkeersopstoppingen ontstaan nadat afgelopen vrijdag de oprit richting Hoogezand en Delfzijl voorgoed werd afgesloten. Verkeer vanaf de Helperzoom en DUO kan nu niet meer bij de Kempkensberg de ringweg opdraaien in oostelijke richting. Het verkeer kan alleen rechtdoor naar de kruising met de Hereweg.

De verkeerslichten konden deze extra toestroom van verkeer niet goed verwerken. Nu de verkeerslichten anders zijn afgesteld, verwachten de verkeerskundigen dat de doorstroming verbetert. Toch zullen verkeersopstoppingen hier blijven voorkomen, zo is de verwachting.

De verkeerskundigen bekijken de komende tijd het effect van deze aanpassing op het verkeer. Wellicht volgen er meer aanpassingen.

Verkeershinder

Het is volgens de verkeerskundigen onvermijdelijk dat de ombouw van de zuidelijke ringweg tot verkeershinder in de stad leidt. Het verkeer dat normaal via de oprit bij de Kempkensberg richting Hoogezand of Delfzijl reed, moet nu een andere route zoeken. Een overzicht van die verschillende routes is te vinden op de website van Aanpak Ring Zuid.