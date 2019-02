Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) in Groningen dat van woensdag tot en met zondag plaatsvond heeft bijna 10.000 bezoekers getrokken. Dat is net zoveel als vorig jaar, meldt de programmeur van het evenement maandag aan NU.nl.

Het evenement gaf podium aan zo'n zeventig films die voornamelijk in het Forum aan de Hereplein en het speciaal omgebouwde Grand Theatre vertoond werden. Ook in Poppodium VERA en de Der Aa-kerk konden bezoekers enkele films op het witte doek zien.

Martin Koolhoven, regisseur van onder andere Oorlogswinter en Brimstone, opende het festival woensdag. Hij gaf een minicollege van tien minuten over emotie in film naar aanleiding van de slogan van het festival 'feel IFFR'.

Het publiek gaf het hoogste cijfer aan de Libanese drama 'Capharnaüm'. De tweede plaats was voor de Italiaanse serie 'De geniale vriendin', die tijdens het festival in een marathonvoorstelling werd vertoond.

Tijdens het evenement werd ook de beste Groninger film verkozen. Uit vijftig inzendingen zijn twaalf titels genomineerd in vier categorieën. De vakjury verkoos 'Kind' van Joren Molter tot beste fictiefilm.

Jongerenplatform VERS van het Groninger Forum organiseerde haar eerste evenement tijdens het IFFR. Tijdens What Would You Do? presenteerde Tim den Besten een avonddebat met voormalig 'treitervlogger' Ismail Ilgun, journalist Milou Deelen en filosoof Sanne ten Wolde over keuzestress. Aan de hand van filmfragmenten werd er gedebatteerd over een aantal stellingen.