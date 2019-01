De politie in Groningen heeft bewakingsbeelden gepubliceerd van twee mannen die ervan worden verdacht laptops te hebben gestolen uit een bedrijfspand aan het Damsterplein.

De diefstal vond plaats op vrijdag 4 januari tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

Op de beelden van bewakingscamera's is te zien dat twee mannen zonder tassen het gebouw binnen komen. Als ze even later het gebouw weer verlaten, hebben ze allebei een laptoptas in hun hand.

De laptops zijn volgens de politie gestolen op de eerste verdieping van het gebouw.

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze inbraak of die de twee personen op de beelden denken te herkennen.