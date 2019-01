De NS doet in de nacht van komende vrijdag op zaterdag een test met een snellere Intercity tussen Groningen, Zwolle en Den Haag. Het overslaan van enkele stations en het opvoeren van de snelheid moeten leiden tot een kwartier tijdwinst.

De testtrein slaat onderweg de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal over en rijdt met een snelheid van 160 km in plaats van 140 km per uur. Met deze aanpassingen is de testtrein een kwartier korter onderweg.

Op Den Haag Centraal keert de trein en rijdt op hoge snelheid weer naar Groningen.

Met de testtrein wil NS onderzoeken wat er nodig is voor een versnelling op het gebied van onder meer treintechniek, infrastructuur en dienstregeling. Of er in de toekomst een snellere Intercity in de dienstregeling wordt opgenomen, hangt onder andere af van de resultaten van de test, zo meldt de NS.​