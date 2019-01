Het is nog onbekend of de Paddepoelsterbrug, die na een aanvaring vorig najaar al een paar maanden uit bedrijf is, nog terugkomt. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De brug werd in september vorig jaar aangevaren door een binnenvaartschip. Daarbij raakte de brug zo zwaar beschadigd dat hij gestremd is.

De Paddepoelsterbrug ligt over het Van Starkenborghkanaal. De brug loopt van het Zernike Science Park naar de Paddepoelsterweg, richting Winsum, en wordt vooral door fietsers, wandelaars en plaatselijk verkeer gebruikt. Zij moeten als gevolg van de stremming twee kilometer moeten omlopen of -rijden tot de eerstvolgende brug.

Tijdens een bijeenkomst in het Dorpshuis van Adorp dinsdagavond bleek dat er een kans is dat de brug niet wordt vervangen. Een andere mogelijkheid is dat er een hogere brug komt, zodat er ook grotere schepen onderdoor kunnen varen.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat wordt momenteel onderzocht wat de beste optie is. Later dit jaar wordt er vervolgens een definitief besluit genomen.​