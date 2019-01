Aannemerscombinatie Herepoort gaat maandag langs de A28 ter hoogte van de Brailleweg heien om een fundament te vormen voor twee draagconstructies voor verkeersborden.

Het heien is onderdeel van de werkzaamheden om twee draagconstructies te verwijderen en één opnieuw te plaatsen. De werkzaamheden begonnen afgelopen maandag en duren tot en met 12 februari iedere dag van 19.30 uur tot 6.00 uur.

Het heien gebeurt alleen op maandag en duurt van 15.00 uur tot 22.00 uur met een eventuele uitloop naar 0.00 uur 's nachts. Nadat het heien is afgerond, vinden er tot 6.00 uur 's ochtends nog andere werkzaamheden plaats, maar deze veroorzaken volgens Herepoort aanzienlijk minder overlast.

Omwonenden zijn per brief en een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden geïnformeerd. Mensen die verwachten last te zullen hebben van het lawaai dat door de werkzaamheden wordt veroorzaakt kunnen vrijdag en zaterdag gratis oordopjes afhalen in het Informatiepaviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan.