Een automobilist is vrijdagmiddag rond 13.35 uur op de Korreweg in botsing gekomen met een jongen.

Een woordvoerder van de politie meldt dat de jongen na de aanrijding last van zijn been had. Hij is door omstanders geholpen.

Volgens Omroep Organisatie Groningen waren hulpdiensten snel ter plaatse. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld. Het is onbekend of deze daarna is overgebracht naar het ziekenhuis.