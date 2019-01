Het Prins Claus Conservatorium organiseert zaterdag 2 februari een herdenkingsconcert voor Sabrina Vlaskalic. De docente en gitarist kwam op 17 januari om het leven bij een verkeersongeluk in Groningen.

"Sabrina was een enorm geliefde collega en een zeer getalenteerd musicus. Wij kenden haar als een bevlogen en betrokken docente die van onschatbare waarde was voor haar studenten", stelt het conservatorium in een persverklaring.

Vlaskalic begon in 2012 als docent en bouwde in korte tijd een grote gitaarklas op met studenten over de hele wereld. Ook was ze voorzitter van de Dutch Guitar Foundation en organiseerde ze in 2018 een eerste editie van het European Guitar Concerto Competition & Festival.

Het concert begint 2 februari om 17.00 uur. De exacte invulling van het programma is nog niet bekend, maar het staat wel vast dat het Volos Guitar Trio optreedt. Het drietal heeft een grote rol gespeeld in de muzikale ontwikkeling van Vlaskalic.