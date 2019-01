De politie in Groningen is op zoek naar de eigenaar van een grote hoeveelheid producten van Zwitsal. De spullen werden aangetroffen tijdens een onderzoek in Paddepoel.

De politie meldt woensdagavond dat tijdens een onderzoek een gestolen fiets, een scooter en een grote hoeveelheid Zwitsal-producten is aangetroffen.

De politie vraagt winkeliers om na te gaan of er in hun winkels de afgelopen tijd veel Zwitsal-producten zijn weggenomen. Winkeliers die spullen missen kunnen zich melden op politiebureau Korreweg of Parkallee.

De eigenaar van de fiets is inmiddels gevonden. De politie doet nog onderzoek naar de scooter.