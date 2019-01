In de gemeente Groningen is tijdens de afgelopen jaarwisseling iets meer vernield. Het totale schadebedrag kwam uit op bijna 30.000 euro en dat is 6.000 euro meer dan vorig jaar.

Burgemeester Den Oudsten laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat het vooral ging om schade aan het asfalt als gevolg van vreugdevuurtjes. Ook gingen er een aantal containers in vlammen op.

In de brief staat ook dat er in de tien vuurwerkvrije zones weinig vuurwerk is afgestuurd. Acht stadswachten en twintig beveiligers hielden toezicht in die zones. Alleen op de Grote Markt, ook een vuurwerkvrije zone, werd enthousiast vuurwerk afgestoken. Volgens de burgemeester bleek de situatie daar niet te handhaven. Dat kwam onder andere omdat er veel Duitsers in de stad waren, die niet op de hoogte waren van de vuurwerkvrije zones.

Onrust in Paddepoel

In de aanloop naar de jaarwisseling was het in Paddepoel onrustig. Er waren relschoppers in de wijk, die daar niet woonden. In totaal zijn er veertien aanhoudingen verricht. Tijdens de jaarwisseling zaten zes daarvan nog vast.

In de brief valt ook te lezen dat Den Oudsten meer aandacht wil voor de overlast van vreugdevuren, het veilig ontsteken van carbidbussen en streng optreden tegen geweld tegen hulpverleners.