Een 29-jarige fietser is donderdag overleden na een ernstig verkeersongeval op de Vondellaan in Groningen. De fietser kwam op een rotonde in botsing met een vrachtwagen.

De vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later is overleden aan haar verwondingen.

De politie doet momenteel onderzoek naar de precieze toedracht van het incident. Het is wel al bekend dat de vrachtwagenchauffeur via de rotonde van de Van Iddekingeweg afsloeg naar de Vondellaan. Bij de rotonde is sporenonderzoek gedaan.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident.