De Vondellaan in de zuidelijke stadswijk De Wijert gaat mogelijk al dit jaar op de schop. Aanvankelijk zou de herinrichting van de weg pas helemaal aan het einde van het project Aanpak Ring Zuid worden opgepakt.

"Op aanraden van de Commissie Hertogh kijken we nu of we de Vondellaan eerder kunnen aanpakken", zo bevestigt omgevingsmanager Bert Kramer namens Aannemerscombinatie Herepoort.

Tijdens een bewonersbijeenkomst bleek dat de bewoners mogelijk gaan profiteren van de vertraging van de zuidelijke ringweg. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe planning.

"We willen toch het liefst ook zo snel mogelijk echt aan de slag in de uitvoering", zegt Kramer. "Voor de bewoners van de Vondellaan geldt in ieder geval dat ze nu sneller van ons af zijn."

Vondellaan krijgt eigen aansluiting op Zuidelijke Ringweg

De Vondellaan krijgt straks een eigen aansluiting op de zuidelijke ringweg. Daardoor krijgt de Vondellaan wel veel meer verkeer voor de kiezen. Daarom wordt de weg anders ingericht en komen er ook vrij liggende fietspaden.

Ook komen de zebrapaden op veiliger plekken te liggen. Wel is er daardoor minder plek voor het parkeren van auto’s langs de weg.

Herepoort wil op 15 augustus, meteen na de bouwvak, beginnen met het kappen van bomen. "Daarna kunnen de nutsbedrijven aan de slag met het verleggen van kabels en leidingen", legt Kramer uit.

"Vervolgens gaan we het riool vernieuwen en dan hoop ik dat we aan het einde van het jaar of begin 2020 kunnen beginnen met de herinrichting van de Vondellaan."

Eerdere aanpak suggestie van Commissie Hertogh

Het eerder aanpakken van de Vondellaan was een suggestie van de Commissie Hertogh, die de impasse tussen de bouwer en de opdrachtgever van de aanpak van de zuidelijke ringweg moest doorbreken.

"Er zijn wellicht nog meer kleine onderdelen en projecten die we wat naar voren kunnen trekken", zo besluit Bert Kramer.