Dag uit 19/1 The Biosphere Experience - Groningen The Biosphere Experience is een audiovisuele trip boven de poolcirkel. De film werd geïnspireerd door muzikant Geir Jenssen, die uit een noordelijke stad in Noorwegen kwam. Hij brak door met zijn 'arctic sound' onder de naam Biosphere. Zijn albums Patashnik, Cirque en Substrata zijn nu aangevuld met fulldome 4K beelden gemaakt door beeldende kunstenaars Dan Gregor en Dalibor Cée.