Groningen

Weekend in Groningen: Cabaret, wandelingen en bijzondere glas-expositie

In Groningen hoef je je dit weekend niet te vervelen. In het Groninger Museum is een spektakel van glas, licht en kleur te zien en MartiniPlaza staat zaterdagavond in het teken van ‘Wubbo’s last Words’: Save the Earth!’. Voor wie van lekker eten en een goed glas wijn houdt, is er de Wijn- en spijswandeling.