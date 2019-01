Het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) en de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) organiseren op maandag 21 januari voor de eerste keer een speciale Groninger avond voor buitenlandse studenten.

Op het programma van deze Grunneger oavend staat onder meer een lezing van prof. dr. Goffe Jensma, hoogleraar Fries en verbonden aan de opleiding Multilingualism & Minorities van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vertelt over de rol van het Gronings in tijden van internationalisering.

Daarnaast leren de buitenlandse studenten bij de Crash Course Gronings van Olaf Vos een mondje Grunnegs. Hij geeft tijdens deze avond een ‘broescursus’ Gronings, haailmoal op zien Engels.



Verder is er een Grunneger Quiz met een dikke pries: Everything you always wanted to know about Groningen but were afraid to ask.



De avond wordt afgesloten met een optreden van de Grunneger rapformatie Wat Aans.