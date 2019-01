In Groningen hoef je je dit weekend niet te vervelen. In het Groninger Museum is een spektakel van glas, licht en kleur te zien en MartiniPlaza staat zaterdagavond in het teken van ‘Wubbo’s last Words’: Save the Earth!’. Voor wie van lekker eten en een goed glas wijn houdt, is er de Wijn- en spijswandeling.

Wubbo's last words: Save the Earth! - Martiniplaza

Wubbo's last words: Save the Earth!, is een twee uur durend multimediaal theaterspektakel. Een show met Jörgen Raymann vol humor, een videodecor, een liveband en de zang van Bert Heerink (bekend van de hardrockband Vandenberg). In de voorstelling komen het leven en de dromen van één van Nederlands meest inspirerende persoonlijkheden voorbij: astronaut Wubbo Ockels.

Wanneer: zaterdag

Waar: MartiniPlaza

Prijs: 32,39 euro (afhankelijk van rang)

Meer informatie

Wijn- en spijswandeling - Binnenstad

Een zondagsmiddagwandeling langs zes stad-Groningse toprestaurants. Dat is de WijnSpijs-wandeling die voor zondag 13 januari op de agenda staat. In elk restaurant staat een gerecht met een bijpassende wijn klaar. De deelnemers kunnen op hun eigen tempo door de stad en langs alle restaurants wandelen. Onder andere De Pauw, Houdt van Eten en Robuust doen mee.

Wanneer: zondag

Waar: binnenstad

Prijs: 55 euro

Meer informatie

Chihuly - Groninger Museum

In het Groninger Museum is momenteel een expositie te zien van de creaties van de wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly (1941). Een spektakel van glas, licht en kleur. De expo bestaat uit zestien installaties, zowel binnen als buiten het museum, en biedt het een compleet overzicht van alle hoogtepunten uit het oeuvre van de kunstenaar.

Wanneer: tot en met 5 mei

Waar: Groninger Museum

Prijs: 18 euro

Meer informatie

Richard Groenendijk in Stadsschouwburg

Cabaretier Richard Groenendijk staat vrijdagavond in de Stadsschouwburg met zijn voorstelling Om Alles!. Bijna twee uur grappige verhalen, opzienbarende ontboezemingen en typeringen. "Een antiheld met allure", schreef Het Parool.