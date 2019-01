De Grote Roltrap, het pop-up winkelcentrum in het vroegere pand van V&D, is niet meer. Initiatiefnemer Ralph Steenbergen heeft de stekker eruit getrokken.

Volgens Steenbergen kon hij van de verhuurder van het pand, CBRE, niet de garantie krijgen dat hij het pand nog langere tijd kon huren. “Dat was voor de meeste ondernemers in De Grote Roltrap reden om de handdoek in de ring te gooien’’, zegt Steenbergen tegen het Dagblad van het Noorden.

Meer publiek

De Grote Roltrap ging in mei van vorig jaar open, maar groeide niet uit tot het succes waarop Steenbergen had gerekend. “Dit project heeft me geld gekost”, zegt de initiatiefnemer, die had gehoopt op meer publiek.

Na het faillissement van V&D in 2016 stond het pand enige maanden leeg. Daarna nam warenhuis Topshelf zijn intrek in het gebouw, maar ook dat werd geen succes. Toen het pand opnieuw leeg kwam te staan, kwam Steenbergen met het idee voor een pop-up warenhuis. De Grote Roltrap opende op 1 mei de deuren.

Toekomst gebouw

Wat er nu met het gebouw gaat gebeuren, staat nog niet vast. Een definitieve invulling van het pand is nog niet rond, zegt de verhuurder. Volgens een woordvoerder wordt het pand verbouwd en krijgt het meerdere functies. CBRE zou met verschillende partijen bezig zijn, maar omdat er nieuwe vergunningen nodig zijn, duurt het langer dan gepland.

Het pand aan de Grote Markt mag dan leeg en verlaten zijn, het weerhoudt restaurant La Place, op de vierde verdieping, er niet van om gewoon open te blijven.​