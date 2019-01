De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) handelt voor het eerst meer aardbevingsschades af dan dat er binnenkomen. "We krijgen iets meer dan honderd meldingen per week binnen, handelen iets meer dan tweehonderd dossiers af en nemen wekelijks zo’n 350 schades op", vertelt Jouke Schaafsma, woordvoerder van de TCMG.

De commissie wijt de "kentering" aan een aantal maatregelen die in het najaar van 2018 genomen zijn. "De belangrijkste is een aanbesteding waardoor we vier keer zoveel onafhankelijke deskundigen beschikbaar hebben gekregen".

Die deskundigen zijn volgens Schaafsma erg belangrijk in het proces, omdat zij onder andere verantwoordelijk zijn voor de schadeopnames. Zij leggen de schade in huis vast, beoordelen wat er met die schade moet gebeuren en maken een schatting van de kosten. "De schademelder reageert daar vervolgens op en dat maakt een dossier."

Met de extra inzet van deskundigen hoopt de TCMG dat gedupeerden vooral snel wat gaan merken van de snellere doorlooptijd van dossiers. "We verwachten dat de Groningers in februari echt ervaren dat de afhandeling sneller gaat. Eind 2019 hopen we dat we de hele bulk hebben weggewerkt, maar dan moet er tussendoor niet nog een zware aardbeving tegenaan komen."

Inmiddels 8,7 miljoen euro uitgekeerd

In totaal heeft de commissie 20.083 schademeldingen binnengekregen. Daarvan zijn ongeveer 2500 dossiers afgerond, waardoor inmiddels 8,7 miljoen euro aan schade is uitgekeerd. De TCMG hoopt de 17.500 nog openstaande dossiers weg te werken voor het einde van het jaar.

"Tegelijkertijd zetten we in op nog meer onafhankelijke deskundigen, een optimale samenwerking tussen alle werknemers en dat ook woningcorporaties deskundigen inzetten om een eerste inventarisatie van de schade op te maken. Dan kunnen we nog sneller gaan werken", aldus Schaafsma.