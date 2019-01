Groningen

Opnieuw onrustig in Hoogkerk door branden

Aan de vooravond van Oud en Nieuw is het onrustig in de Groningse wijk Hoogkerk. Vrijdagavond en zaterdagmorgen moesten politie en brandweer opnieuw in actie komen nadat er afval in brand was gestoken in de Verbindingsstraat in de Suikerbuurt.