Groningen heeft het nieuwe jaar ingeluid. De jaarwisseling verliep dit jaar relatief rustig met tien aanhoudingen.

Een 31-jarige man uit Hoogeveen is in de stad ernstig gewond geraakt bij een ruzie op de Grote Markt.

Volgens de politie vielen tussen hem en een 31-jarige Groninger klappen over en weer. "Toen het slachtoffer op de grond viel zou hij in zijn gezicht zijn geschopt door de verdachte. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte worden aangehouden." De man is met hoofdletsel naar het UMCG gebracht.

In de stad is een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. Er zaten toen geen agenten in het voertuig.

Vooral in de wijk Paddepoel was het rustiger dan verwacht. In de stad steken mensen vaak vreugdevuren aan en dat was ook dit jaar weer het geval. Dat leidde echter nauwelijks tot problemen.

In Paddepoel is een auto in brand gestoken. De dagen voor oudjaarsavond waren er al meerdere rellen en brandstichtingen in de wijk.

Onrust in Paddepoel

Afgelopen weekend was het nog onrustig in de wijk Paddepoel. In de nacht van zondag op maandag werden onder andere vernielingen aangericht en branden gesticht op straat. De politie heeft ongeveer vijftien mensen aangehouden.

Ook op zaterdagavond was het onrustig in de wijk. Brandweerlieden werden bekogeld met vuurwerk en een politieauto werd vernield.

Vorige jaarwisseling rustig verlopen

Tijdens de jaarwisseling van 2017/2018 vonden er geen grote incidenten plaats in de stad Groningen. In totaal kwamen er 76 meldingen binnen in de provincie, waarvan 48 meldingen van buitenbranden.

De brandweer in de provincie Groningen kreeg bijna de helft minder meldingen binnen dan het jaar daarvoor.