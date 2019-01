Burgemeester Peter den Oudsten is maandagochtend in de wijk Paddepoel om te praten met buurtbewoners. In de wijk is het al dagen onrustig. Zondagavond werden vijftien mensen aangehouden.

Den Oudsten wil een beeld krijgen van de situatie en de schade en hij gaat in gesprek met zowel oproerkraaiers als bewoners die zich zondagavond bedreigd hebben gevoeld. "We willen een duidelijk signaal afgeven dat we deze ongeregeldheden niet tolereren. We treden keihard op", aldus de woordvoerder namens de burgemeester.

Zondagavond was het opnieuw onrustig in Paddepoel. Eerder dit weekend werden er al hulpverleners met zwaar vuurwerk bekogeld.

De politie besloot zondagavond hard in te grijpen. Daarbij werden vijftien mensen aangehouden. Die worden in de loop van maandag verhoord. Er bestaat een kans dat de oproerkraaiers de jaarwisseling in de cel moeten doorbrengen.

Den Oudsten komt later vanochtend met een verklaring over zijn bezoek. ​