Aan de vooravond van Oud en Nieuw is het onrustig in de Groningse wijk Hoogkerk. Vrijdagavond en zaterdagmorgen moesten politie en brandweer opnieuw in actie komen nadat er afval in brand was gestoken in de Verbindingsstraat in de Suikerbuurt.

Kort na middernacht was er sprake van een grimmige sfeer, meldt OOGTV.

Buurtbewoners hadden afval in brand gestoken op de kruising van de Zuiderweg en de Verbindingsstraat. Toen de brandweer arriveerde om de brand te blussen moest de politie optreden om de brandweer haar werkt te kunnen laten doen.

Afgelopen week moest de brandweer al zes keer eerder uitrukken om vreugdevuren in de Suikerbuurt te blussen.