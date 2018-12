Het terrein van het Martini Ziekenhuis is per 1 januari geheel rookvrij. Medewerkers, patiënten en bezoekers mogen in en rond het ziekenhuis dus geen sigaret meer opsteken.

Het ziekenhuis vindt dat het als gezondheidsinstelling een voorbeeldfunctie heeft en dat daarom ongezonde leefgewoonten moeten worden bestreden. Het past dan niet dat patiënten, bezoekers en medewerkers in aanraking komen met tabaksrook, aldus het ziekenhuis. “We zien hier in het ziekenhuis heel direct de negatieve gevolgen van roken voor de gezondheid”, zegt een woordvoerder.

Medewerkers en patiënten die bijvoorbeeld een rookverslaving hebben, kunnen in het ziekenhuis hulp krijgen bij stoppen met roken. Zo kunnen de werknemers een gratis cursus krijgen. Rokende patiënten krijgen bijvoorbeeld nicotinepleisters en de rookverslaving wordt ook opgenomen in het dossier.

Overigens roken er in het ziekenhuis minder medewerkers dan gemiddeld in Nederland. Zo’n 9 procent van de werknemers rookt wel eens, terwijl het landelijke gemiddelde op 25 procent ligt. Zeker zestig procent van de Martini-medewerkers wil ook nog eens stoppen met roken. Het overgrote deel van het personeel steunt dan ook het rookvrij-beleid.

Rookvrije Generatie

Het Martini Ziekenhuis heeft in 2017 samen met een aantal andere grote organisaties in de stad het convenant Rookvrije Generatie getekend, waarbij ze willen dat kinderen in Groningen rookvrij moeten kunnen opgroeien.