Van de herindeling met Haren en Ten Boer tot de zwaarste aardbeving sinds 2012; het was een bewogen jaar voor Groningen. Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen van 2018.

Zwaarste aardbeving sinds 2012

De provincie Groningen werd begin januari van dit jaar opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 3,4. Het epicentrum lag bij Zeerijp, dat in de gemeente Loppersum ligt. In 2012 werd in Huizinge de zwaarste beving tot nu toe gemeten, met een magnitude van 3,6.

De beving werd op meerdere locaties in de provincie gevoeld, waaronder in de stad Groningen. Er kwamen meer dan 5000 schademeldingen binnen na de aardbeving. Bij vijf panden was er sprake van een acuut onveilige situatie.

Vanwege de aardbeving werd er op 19 januari een fakkeltocht georganiseerd in het centrum van de stad Groningen. Zeker 10.000 mensen hebben meegelopen bij de fakkeltocht van de Groninger Bodem Beweging, waaronder ook verschillende Groningse burgemeesters, Kamerleden, bestuurders van de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG.

Gaswinning Groningen stopgezet

Het kabinet heeft in maart bekendgemaakt dat de gaswinning in Groningen helemaal gaat worden stopgezet in 2030. De Nederlandse gasproductie is op dit moment 21,6 miljard kuub per jaar. In "het komend decennium" moet de gaswinning naar nul.

Als de gaswinning eenmaal is stopgezet, is naar schatting zo'n 85 tot 90 procent van het gas onder de provincie gewonnen, aldus Wiebes.

Koningsdag 2018

Zo'n veertigduizend mensen waren in april aanwezig in de binnenstad van Groningen om het bezoek van de koninklijke familie aan de stad bij te wonen.

''Er gaat niets boven Groningen." Met deze woorden nam koning Willem-Alexander vanaf het podium op de Vismarkt afscheid van het Noorden.

Aan het einde van het koninklijke bezoek sprak de vorst de Groningers toe om hen hartelijk te bedanken. ''We hebben een ongelooflijke ontvangst gekregen. Zonder de inzet van velen van u was dit niet mogelijk geweest."

Herindeling met Ten Boer en Haren

Al jaren lag het samenvoegen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer op de planken. In juli stemde de Eerste Kamer voor de fusie tussen de drie gemeenten. De fusie kreeg 49 stemmen voor en 25 tegen.

De herindelingsdatum staat gepland op 1 januari 2019. Na deze datum krijgen alle raadsleden, wethouders en de burgemeester een aanstellingsbrief.

Burgemeester den Oudsten is voorgedragen als waarnemend burgemeester van de nieuw te vormen gemeente. Afgelopen maand gaf hij aan na de zomer te stoppen en geen ambitie te hebben om de burgemeester te worden van de nieuwe gemeente.

Gemeenteraadsverkiezingen Groningen

Op 21 november konden alle Groningers naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van Groningen. Vanwege de herindeling vonden de verkiezingen later plaats dan de andere gemeenteraadsverkiezingen.

GroenLinks is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij krijgt elf zetels in de nieuwe gemeenteraad. De op een na grootste partij is de PvdA met zes zetels en daarna volgen D66, de SP en de VVD.

De opkomst was 44,1 procent, veel lager dan vier jaar geleden in Groningen (54,5 procent), in Haren (75,5 procent) en Ten Boer (64,4 procent).

Originele bom van 'Bommen Berend' uit 1672 gevonden

Bij een opgraving in Groningen hebben archeologen een originele bom van ‘Bommen Berend’ uit 1672 gevonden. Het gaat om een mortiergranaat die tijdens de belegering van de bisschop ‘Bommen Berend’ van Munster op de stad is afgeschoten.

Het explosief weegt ruim 40 kilogram en heeft een diameter van 28 centimeter. De bom zat twee meter diep in de grond, op de onderliggende zandlaag van de Hondsrug.

Vindicat

Het afgelopen jaar kwam studentenvereniging Vindicat opnieuw meerdere keren in het nieuws, bijvoorbeeld met de rechtszaak tegen een 23-jarig lid van de vereniging. Zijn rechtszaak werd meerdere keren uitgesteld.

De student wordt ervan verdacht samen met een andere 22-jarige medestudent vorig jaar een aspirant-lid te hebben geschopt en geslagen op een feest van de studentenvereniging. Hierbij liep hij een hersenschudding en ernstige verwondingen aan zijn oog, neus en gebit op.

In november werd een ander lid van Vindicat veroordeeld tot een boete van 1.000 euro voor de mishandeling van een negentienjarig aspirant-lid. Het slachtoffer heeft hierbij een hersentrauma opgelopen.

De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen hebben dit collegejaar ook de banden met de studentenvereniging gebroken op advies van de Accreditatiecommissie Studentenverenigingen. Dit advies hing samen met de mishandeling van een vrouwelijk lid eerder dit studiejaar. Zij zou hierbij ernstig letsel hebben opgelopen.

Dit betekent dat de bestuursleden van de vereniging geen beurzen krijgen. Ook mag Vindicat door het verbreken van de branden niet deelnemen aan officiële gelegenheden van de universiteit of hogeschool. De RUG en de Hanzehogeschool benadrukken dat de banden met Vindicat niet definitief verbroken worden.

Hulpdiensten rukken uit voor pop in water

De Groningse hulpdiensten zijn in maart massaal uitgerukt voor een levensechte pop in het water bij de Paddepoelsterweg. Volgens de politie kwam de pop “uit de erotiekbranche” en was het geen opblaaspop.

Een voorbijganger had de politie gebeld na het zien van het “slachtoffer”. Toen er kleding langs de waterkant werd gevonden, werd er alarm geslagen.

Doordat ‘het lichaam’ uit het water moest worden gehaald, was het vaarverkeer bij de Paddepoelsterbrug in het noorden van de stad ook tijdelijk gestremd.

Internationale studenten hoeven niet te betalen voor tentenkamp

In augustus riep de Groninger Studentenbond (GSb) onderwijsinstellingen in de stad op om het gebruik van het tentenkamp voor internationale studenten gratis te maken. Internationale studenten die nog geen kamer hebben gevonden in Groningen, konden er voor kiezen om in een tentenkamp of in een hotelboot in de stad te overnachten.

Zij moesten 12,50 euro per nacht betalen voor een overnachting op het tentenkamp en 42,50 euro voor een nacht op de hotelboot. Van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hoeven studenten inmiddels niet langer te betalen voor de noodopvang in een tentenkamp.

De 46 studenten die al betaald hebben, krijgen hun geld terug. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om de overnachting op de hotelboot goedkoper te maken. De huisvesting van internationale studenten is al langer een probleem in Groningen.

'Korrewegschutter' veroordeeld tot tien jaar cel en tbs

De 21-jarige Azim A. is in oktober veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het neerschieten van een willekeurige fietser vorig jaar in Groningen. Het slachtoffer werd bij dit schietincident drie keer getroffen door een revolver, onder meer in zijn rug. Hij raakte hierdoor blijvend verlamd.

Het OM eiste eerder een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord. Volgens de rechtbank is er sprake van poging tot doodslag.

In oktober stonden er ook vier medeverdachten van A. voor de rechtbank. Twee van hen waren vorig jaar aanwezig bij het schietincident en hebben het slachtoffer van zijn fiets gesleurd en mishandeld.

Een van hen is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 160 uur. De tweede verdachte is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk.

Twee andere verdachten stonden terecht voor het verbergen van A. en verboden wapenbezit. Een van hen heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen van de rechtbank. De ander is vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken.