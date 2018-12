Wereldkampioen kickboksen Sarel de Jong, actievoerder Henk de Jong en de in april overleden burgemeester Pieter Smit (Oldambt) maken kans op de titel van "Groninger van het Jaar 2018".

Dat heeft RTV Noord, die de verkiezing ook organiseert, maandag bekend gemaakt. De drie kandidaten werden het vaakst genoemd tijdens de nominatieronde, waarbij 3.500 Groningers hun stem uitbrachten. De drie kandidaten gaan nu de eindronde in. Er kan tot 28 december worden gestemd via de website van RTV Noord.

De eerste genomineerde is Pieter Smit, die dit jaar onverwacht overleed aan een hartstilstand. Hij was al vanaf 2010 burgemeester van de fusiegemeente Oldambt. Smit stond bekend als open en toegankelijk. Hij was voorstander van de proef met legale wietteelt en boekte succes in de strijd tegen lachgas.

Henk de Jong strijd tegen slechte informatie over vitamine B12-tekort. Zijn echtgenote overleed aan onverklaarbare klachten en dit bleek later een tekort aan B12 te zijn geweest. Nu steekt De Jong veel tijd in een website over Addison-Biermer, zoals de ziekte heet, waar patiënten elkaar kunnen vinden en tips kunnen krijgen.

21-jarige kickbokster Sarel de Jong werd dit jaar opnieuw wereldkampioen. Ze won in MartiniPlaza haar eerste wedstrijd als profkickbokster en dat terwijl De Jong nog maar vier jaar bezig is met haar sport.

Vorig jaar werd Freek de Jonge gekozen als Groninger van het Jaar 2017. Er werd toen tienduizend keer gestemd.