Groningen

80 procent Groningse huiseigenaren negatief over aanpak problemen

Van de huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied is bijna 80 procent negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen. Dat is een nieuw dieptepunt in het bewonersvertrouwen, zegt de Vereniging Eigen Huis op basis van een eigen peiling, waar duizend mensen op reageerden.