De werkgelegenheid in de stad Groningen is in een jaar tijd gegroeid met 5000 banen. Dit blijkt uit cijfers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen.

Op 1 april 2017 waren er nog 140.000 banen in de stad, waar dat een jaar later 145.000 waren geworden. Dat meldt de gemeente. In de gehele collegeperiode zijn er in vier jaar zo’n dertienduizend banen bijgekomen. Bij de start van deze collegeperiode waren er rond de 132.000 banen in de stad.

Naast de stijging van de werkgelegenheid is het aantal bedrijven in de stad Groningen tussen 1 april 2017 en 1 april 2018 gestegen met 874. Het aantal bedrijven is deze collegeperiode, tussen 1 april 2014 en 1 april 2018, gestegen van bijna zestienduizend tot ruim achttienduizend.

Volgens wethouder Joost van Keulen is tevreden met de cijfers: "Hiermee overtreffen we ruimschoots de doelstelling van het economisch programma G-Kwadraat om eind 2019 137.500 arbeidsplaatsen te hebben."