Een docent van het Leon van Gelder aan de Diamantlaan in Groningen is maandag geschorst door de leiding van de school.

De leraar zou verschillende 'ongepaste foto's' op zijn telefoon hebben staan, meldt OOG TV op basis van een brief die de schoolleiding naar de ouders heeft gestuurd. De brief is in handen van de omroep.

"Een aantal leerlingen heeft ons geïnformeerd over foto's die zij op de telefoon van een docent hebben gezien", zegt rector Hiltje Rookmaker in de brief. "Het betreffen hier geen foto's van onze leerlingen, maar de beelden zijn ons inziens ongepast."

De school zou melding hebben gemaakt bij de politie, die onderzoek doet. "In afwachting van dit onderzoek is de docent voorlopig geschorst", aldus Rookmaker.