Sting wordt de hoofdact op een voor Groningen nieuw festival waarvan de eerste editie volgend jaar juni plaatsvindt: Stadspark Live. Ook Anouk, The Specials, Tom Odell , Ronnie Flex & Deuxperience en Daniel Lohues treden op.

Nadat Tina Turner in 2000 en The Rolling Stones in 1999 op de Drafbaan in het Stadspark stonden, bleef het relatief stil in het Stadspark. Maar daar komt volgens de organisatie van Stadspark Live – MOJO Concerts – vanaf aankomende zomer dus verandering in.

De eerste editie van het nieuwe festival Stadspark Live staat op de agenda voor zaterdag 22 juni. Aankomende vrijdag gaat de kaartverkoop van start.