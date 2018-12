Het scheepvaartverkeer in het Eemskanaal bij Groningen is zaterdag weer op gang gekomen. Er was sinds donderdag geen scheepvaart mogelijk, vanwege een aanvaring van een schip met de Borgbrug.

Vrijdagmiddag is het gehavende brugdek verwijderd met behulp van meerdere hijskranen. Het brugdek wordt naar machinefabriek Rusthoven gebracht. Daar wordt het dek geïnspecteerd en gerepareerd, zo laat Rijkswaterstaat weten.

Het autoverkeer kan naar verwachting wekenlang geen gebruik maken van de Borgbrug. Een precieze inschatting kan pas worden gemaakt na de inspectie van de brug. Het autoverkeer moet al die tijd omrijden via de Driebondsbrug.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de aanvaring was, ondanks dat het mistig was.