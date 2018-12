Na vier jaar burgemeesterschap legt Peter den Oudsten medio 2019 zijn ambtsketting neer. Tot die tijd blijft hij (waarnemend) burgervader van de nieuwe gemeente Groningen. "Zijn grootste opgave wordt het betrekken van iedereen bij de nieuwe gemeente", vertelt zijn woordvoerder.

De Groningse burgemeester fungeert na 1 januari als waarnemend burgemeester voor de nieuwe fusiegemeente. Vrijdagochtend maakte hij bekend niet beschikbaar te zijn voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Groningen. Naar verwachting wordt hij rond de zomer opgevolgd.

"Het is goed dat raad zich oriënteert op de toekomst en die moet je niet bij mij zoeken", motiveerde hij vrijdag zijn besluit.

In de periode na 1 januari, als de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, wil hij zich volgens zijn woordvoerder vooral richten op het verbinden van de inwoners van de nieuwe stad. "De situatie is straks voor iedereen nieuw en iedereen moet daaraan wennen. Als waarnemend burgemeester wil hij daarom veel tijd besteden aan ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt in de nieuwe gemeente Groningen."

De burgervader vertelde vrijdagochtend tijdens een persconferentie "met veel plezier" vier jaar lang burgemeester van Groningen te zijn geweest. "De komende periode zal ik me nog wel met dezelfde energie en betrokkenheid in blijven zetten."

Rustiger vaarwater was belangrijk

In januari 2015 werd Den Oudsten benoemd tot burgemeester van Groningen. Hij nam destijds de ambtsketen over van Ruud Vreeman, die veertien maanden waarnemend burgemeester was na het vertrek van Peter Rehwinkel.

Volgens zijn woordvoerder vond Den Oudsten in het begin van zijn burgemeesterschap het vooral belangrijk dat Groningen een stabiel bestuur zou krijgen. "De periode daarvoor was onrustig doordat een deel van het college en de raad was opgestapt", legt de woordvoerder uit.

"Inmiddels zitten we in rustiger vaarwater en dat heeft tot resultaten geleid. Het gaat goed met Groningen."

Den Oudsten knoopt een sjaal om van FC Groningen na zijn installatie als nieuwe burgemeester van Groningen.

Tijdens zijn loopbaan als burgervader van Groningen was Den Oudsten ook zeer uitgesproken over de gaswinning in Groningen. Zo pleitte hij voor het verder dichtdraaien van de gaskraan en vond hij dat er een deal moest komen waarbij de hoge bouwkosten in Groningen worden gecompenseerd.

Volgens de burgemeester was het kapitaal jarenlang boven de veiligheid in de provincie gesteld. "Met overduidelijke signalen is niks gedaan", liet hij in 2015 weten.

Geen ambitie voor andere burgemeesterspost

Voor zijn installatie als burgemeester van Groningen, was Den Oudsten negen jaar lang burgervader van Enschede en vier jaar lang burgemeester in Meppel. De in Leeuwarden geboren PvdA-er was daarvoor waarnemend burgemeester en raadslid in zijn geboortestad.

Den Oudsten liet vrijdagochtend weten dat hij geen andere burgemeesterspost ambieert, hoewel hij het ook niet uitsluit. Wel blijft hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim. Sinds januari 2014 is hij voorzitter van de raad.

Bij de aankondiging van zijn vertrek liet de burgemeester weten meer tijd voor zichzelf en zijn vrouw te willen. "Ik zie verder wel wat er op mijn pad komt", aldus Den Oudsten.