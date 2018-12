Amerikaanse nieuwszender CNN heeft Groningen verklaard tot "beter alternatief" voor Amsterdam als toeristische bestemming.

In het artikel, dat donderdag is gepubliceerd, beschrijft CNN de stad als "jong en hip".

De stad is volgens de nieuwszender herkenbaar door de kanalen en klassieke architectuur, terwijl de Amsterdamse drukte door toeristen ontbreekt.

Als aangeraden locaties worden de Martinitoren, het Noorderplantsoen en Bakkerij Blanche genoemd.

De uitspraak is afkomstig uit een artikel over de zeventien beste locaties in Europa om te bezoeken. De lijst is bedoeld als een hedendaagse "Grand Tour", verwijzend naar de reis die welvarende mannen en vrouwen in de achttiende en negentiende eeuw door Europa maakten.