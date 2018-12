Vliegmaatschappij Nordica stopt per 29 december met de vluchten tussen Groningen Airport Eelde en de hubs van München en Kopenhagen.

De directeur van het vliegveld, Marco van de Kreeke, spreekt maandag van een tegenslag.

Het was al bekend dat het contract door Nordica was opgezegd. Het vliegveld en de maatschappij hebben echter nog wel onderhandeld over een nieuwe overeenkomst. Er is echter geen oplossing gevonden voor de hoge aanloopkosten. "Zowel de luchthaven als Nordica vinden deze uitkomst onbevredigend", aldus een woordvoerder van Groningen Airport Eelde.

De vluchten worden door Nordica uitgevoerd tot en met 29 december 2018. Passagiers die tickets hebben geboekt voor een vlucht vanaf 30 december 2018 worden hierover geïnformeerd door Nordica. Voor vragen kunnen passagiers terecht bij de partij waar ze hun ticket hebben geboekt.

In gesprek met andere luchtvaartmaatschappijen

De luchthaven is in gesprek met andere luchtvaartmaatschappijen om te kijken of zij de vluchten naar Kopenhagen en danwel München in 2019 kunnen overnemen.

"Dat de routes naar Kopenhagen en München stoppen is een tegenslag voor heel Noord-Nederland", zegt Marco van de Kreeke, directeur van Groningen Airport Eelde: "We hopen daarom snel met een nieuwe partner een overeenkomst te sluiten. We zijn optimistisch dat een andere luchtvaartmaatschappij de routes gaat aanbieden.” ​​​​​​​

Aanloopkosten hoger dan geprognosticeerd

​​​​​​​Nordica kreeg vanuit het routefonds van Groningen Airport Eelde een financiële bijdrage voor de aanloopkosten. Hiervoor is een maximale bijdrage met Nordica overeengekomen.

De aanloopverliezen zijn voor Nordica echter hoger uitgevallen dan geprognosticeerd. Dit komt door het annuleren van de vluchten naar Brussel en tegenvallende passagiersaantallen.

Groningen Airport Eelde was blij met de verbindingen met de internationale luchthavens in München en Kopenhagen, omdat de reizigers via deze hubs de hele wereld over konden vliegen.