Koopman Logistics uit Leek heeft donderdagavond de Groninger Ondernemingsprijs gewonnen. Het bedrijf versloeg in de finale FritsJurgens en Roossien Hoogwerktechniek.



Directieleden Maurice de Wilde en Harm Koopman ontvingen de prijs donderdagavond uit handen van Commissaris van de Koning René Paas in een volle Springerzaal van MartiniPlaza.

Koopman Logistics Group richt zich als logistieke dienstverlener op Cargo en Automotive. Binnen Cargo verzorgt men goederenvervoer over de weg en logistiek rond internetbestellingenHet grootste deel van de omzet komt uit de dienstverlening en het transport in de automotive sector. Koopman Logistics Group is de grootste autotransporteur van Nederland.

Winnaar

“Dat we deze prijs mogen winnen is een groot compliment, ook voor de vorige generaties en voor de 200 medewerkers die nu in hun cabine liggen te slapen” zegt Harm Koopman na afloop van de finale. Over de nieuwste digitale tak van sport van Koopman, de blockchain, zegt Koopman: “Mijn opa zei altijd dat je moet bewegen. En dat doen we met deze digitale activiteit: voor een autofabrikant volgen we het hele traject van de fabriek naar de dealer. Zo proberen we het hele proces te optimaliseren en kosten te besparen.”

Juryrapport

De jury prijst Koopman Logistics voor het feit, dat men heel bewust vanuit Groningen een internationale markt bedient, dat men er als familiebedrijf in is geslaagd om zich door te ontwikkelen tot een zeer succesvolle en relevante 21e eeuws onderneming, dat men ook buiten de familie om gekwalificeerd management durft te benoemen op strategische (top)posities en dat men de verbinding tussen de oude en de nieuwe economie succesvol heeft weten te leggen.

Jury

De Jury van de Groninger Ondernemingsprijs 2018 bestaat uit gedeputeerde EZ van de provincie Groningen, Patrick Brouns (voorzitter), Siem Jansen van de NOM, Heleen van Balen (Commerciële Club Groningen), Eelco Koehoorn (VNO-NCW Noord), Erik van ‘t Hoff (MKB Noord), Paul Schreuders (XPAR Vision), Rienk Jan van der Kooi (ESKA: winnaar 2016) en Jan Hendriks (InnoCore: winnaar 2017).