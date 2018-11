GroenLinks is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. De partij krijgt elf zetels in de nieuwe gemeenteraad. Per 1 januari gaan Haren en Ten Boer op in de gemeente Groningen.

De op een na grootste partij is de PvdA met zes zetels, erna volgen D66 (vijf zetels), de SP (eveneens vijf) en de VVD (4). Voor D66 was het een avond van verlies, omdat de partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in zowel Groningen (negen zetels) als Haren nog de grootste werd.

Nieuwkomer 100% Groningen, wat een afsplitsing is van de Stadspartij, haalde 5,3 procent van de stemmen en krijgt daarmee twee zetels. De PVV deed ook voor het eerst mee aan de verkiezingen en behaalde één zetel. De nieuwe Sportpartij heeft geen zetel bemachtigd.

Verder zullen er voor ChristenUnie drie leden plaatsnemen in de raad en voor het CDA twee. Stad en Ommeland behaalde eveneens twee zetels en Student en Stad moet het doen met één zetel. De Partij voor de Dieren groeide van één naar drie zetels.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 haalde D66 de meeste stemmen in Groningen. De SP en PvdA werden toen respectievelijk tweede en derde. Ook in Haren was D66 toen de grootste partij. In Ten Boer was vier jaar geleden de lokale partij Algemeen Belang het grootst, gevolgd door het CDA.

Opkomst lager dan in 2014

In Groningen waren 45 zetels te verdelen. 190.162 mensen mochten hun stem uitbrengen. De opkomst was 44,1 procent, veel lager dan vier jaar geleden in Groningen (54,5 procent), in Haren (75,5 procent) en Ten Boer (64,4 procent).

D66-voorman: 'Als dit het is, gaan we hiermee aan de slag'

"Dit is ongelooflijk, deze uitslag hadden we niet kunnen bedenken", reageerde GroenLinks-lijsttrekker Glimina Chakor bij omroep RTV Noord. "We hebben het dicht bij onszelf gehouden, ons eigen verhaal verteld en natuurlijk speelt het landelijke sentiment ook mee. De keizers verwachten van ons verduurzaming, eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen."

D66-voorman Paul de Rook gaf toe dat de uitslag voor hen tegenvalt. De partij werd vier jaar geleden in de stad de grootste met negen zetels. "We wisten dat het moeilijk zou worden om de gigantische uitslag van vier jaar geleden te evenaren. Als dit het is, gaan we hiermee aan de slag."

De PvdA is de tweede partij geworden van de gemeente Groningen. "We zijn blij dat we behoud hebben getoond, maar ik feliciteer GroenLinks natuurlijk. Groningen is gegroeid op links. Deze uitslag voelt voor ons heel fijn. Landelijk stonden we er een jaar geleden met acht procent slecht voor, dus met dertien procent zijn we op weg naar boven. We streven naar een progressief links college", aldus lijsttrekker Carine Bloemhoff bij RTV Nieuws.