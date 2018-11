De gemeenteraadsverkiezingen in Groningen zijn woensdag in volle gang. In totaal heeft 44,1 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht. Om 21.00 uur waren de stembussen gesloten.

Alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is. De uitslagenavond vindt plaats in het Groninger Forum.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de opkomst in Groningen 54,5 procent. In Haren was dit 75,5 procent en in Ten Boer 64,6 procent.

De piek in de opkomst van de kiezers lag dit jaar tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

37 gemeenten

In totaal wordt woensdag in 37 gemeenten gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat allemaal om gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld, waaronder Hoeksche Waard, Het Hogeland en Westerkwartier.

Groningen is de grootste gemeente waar woensdag gestemd wordt. Zo'n 190.000 kiesgerechtigden konden hun stem uitbrengen.

Peter den Oudsten, de waarnemend burgemeester van de nieuw te vormen gemeente Groningen, heeft woensdagochtend zijn stem uitgebracht.

(Foto: ANP).

Stembureau Student Hotel om middernacht al open

In het Student Hotel konden studenten en jonge Groningers om middernacht al hun stem uitbrengen. Hiervoor werd een speciaal stembureau ingericht.