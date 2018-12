Bij een inval op donderdag 15 november in een woning aan de Surinamestraat in Groningen heeft de politie 24 kilo wiet gevonden. Een 27-jarige man die in de woning aanwezig was, is aangehouden.

De politie viel de woning binnen omdat er een vermoeden bestond dat zich in het pand een actieve hennepkwekerij bevond. Van een kwekerij bleek geen sprake, maar er werd wel een grote hoeveelheid wiet gevonden.

De hennep is in beslag genomen, zo meldt de politie op Instagram. Naar de herkomst ervan wordt nog onderzoek gedaan.