De politie heeft burgernet in Groningen ingezet om een man op te sporen die een paspop had gestolen.

De politie schakelde burgernet in nadat in de omgeving van de Stoeldraaierstraat een man er met een paspop vandoor was gegaan.

De politie zocht een man met stoppelbaard, 'met een paspop met kleding aan bij zich'.

De inzet van Burgernet had voor een deel effect. De man zelf is niet gevonden, maar korte tijd later werd wel de paspop aangetroffen. De man is echter nog spoorloos.