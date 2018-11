Groningen

UWV: 'Tekort aan personeel in bouw, zorg, ICT en horeca'

In Groningen is er tekort aan personeel in de sectoren bouw, zorg, ICT en horeca. Dat blijkt uit het jaarlijkse UWV-rapport Regio in Beeld. Daaruit blijkt verder dat het aantal Groningers met een WW-uitkering opnieuw is gedaald.