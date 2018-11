In Groningen is er tekort aan personeel in de sectoren bouw, zorg, ICT en horeca. Dat blijkt uit het jaarlijkse UWV-rapport Regio in Beeld. Daaruit blijkt verder dat het aantal Groningers met een WW-uitkering opnieuw is gedaald.

Eind oktober hadden 9.128 Groningers een WW-uitkering, zo meldt het UWV. Dat is 0,9 procent minder dan de maand ervoor en 25,6 procent minder dan een jaar eerder. De daling in Groningen is daarmee sterker dan de landelijke daling van 21,6%.

Volgens het UWV ontstaan door de economische groei tekorten aan personeel. In Groningen hebben werkgevers in onder andere de bouw, zorg, ICT en horeca steeds meer moeite om personeel te vinden.

In het hele land is er een tekort aan onder meer elektriciens, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast zijn er in Groningen moeilijk vervulbare vacatures voor bijvoorbeeld timmerman en medewerker klantcontact.