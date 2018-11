De noordbaan van de zuidelijke ringweg is komend weekend, in de nacht van komende vrijdag op zaterdag (van 22.00 tot 07.00 uur) en in de nacht van zaterdag op zondag (van 22.00 tot 08.00 uur), dicht voor alle verkeer. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein.

Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. In de andere richting (vanaf Julianaplein richting Euvelgunne) blijft de weg gewoon open. Voor verkeer vanuit de richting Hoogezand geldt een omleidingsroute via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

Aanpassing van de maximumsnelheid

Tijdens de twee nachten voert Combinatie Herepoort werkzaamheden uit aan de noordbaan van de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden hebben te maken met de aanpassing van de maximumsnelheid van 50 km/u naar 70 km/u. De snelheidsborden worden vervangen en voegen worden hersteld.

Op de noordbaan van de zuidelijke ringweg is een tijdelijke weg aangelegd vanaf het Europaplein tot aan het Julianaplein. Doordat het nieuwe asfalt nog niet stroef genoeg was, was hier de remweg langer dan normaal. Daarom was er voor dit deel van de ringweg een snelheidsbeperking ingesteld. Proeven hebben aangetoond dat het asfalt inmiddels voldoende stroef is om de snelheid te verhogen.