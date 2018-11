Het koopzondagenconflict in winkelcentrum Paddepoel is voorbij. De winkeliers mogen zelf bepalen of ze op zondag opengaan en alle boetes zijn van tafel.

Dat heeft de Vereniging van Eigenaren besloten, zo melden verschillende media.

In het winkelcentrum was een conflict over de koopavonden en zondagen. De vereniging van eigenaren wilde dat alle winkels open waren. Deden ze dat niet, dan kregen ze een boete. Bij sommige winkeliers liep het bedrag op tot tienduizenden euro’s.

De Vereniging van Eigenaren heeft nu besloten dat elke winkelier zelf mag bepalen of ze de winkel op zondag opendoen. Ook worden alle boetes van tafel geveegd. De twee ondernemers die hun boete al hadden betaald, krijgen hun geld terug.

Paddepoel wil zich nu richting op plannen voor uitbreiding

Het conflict leidde tot grote debatten in de gemeenteraad en Kamervragen in Den Haag. Het winkelcentrum wil eigenlijk uitbreiden, maar die plannen werden door de gemeenteraad in de ijskast gezet.

De raadsleden wilden dat eerst het conflict uit de wereld werd geholpen. Nu er een einde aan het conflict is, wil het winkelcentrum zich gaan richten op de plannen voor de uitbreiding.