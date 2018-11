Leden van studentenvereniging Bernlef hebben in de nacht van zaterdag op zondag het Peerd van Ome Loeks een Fries jasje gegeven. Bernlef is de vereniging voor Friese studenten in Groningen.

Het Peerd, op het Stationsplein, had zondagochtend een Friese fleecedeken op zijn rug, op ook de benen waren versierd met Friese pompeblêden.

"It bêste peerd... is in Frysk hynder!" stond er op een kartonnen bord, ofwel “Het beste paard is een Fries paard.”

Bernlef wil met de actie promotie maken voor de open dagen op 13, 14 en 15 november. De actie heeft niets te maken met de wedstrijd FC Groningen – Heerenveen van zondagmiddag.