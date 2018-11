Diana Starmans, directeur bestuursadvisering en strategie en loco-gemeentesecretaris in Amsterdam, zal per 1 januari 2019 starten als interim gemeentesecretaris en algemeen directeur in Groningen.

De gemeente laat vrijdag weten dat er bewust voor gekozen is om de gemeentesecretaris op interim basis aan te nemen. Dat is volgens burgemeester Den Oudsten gunstig, aangezien in de periode dat Starmans in dienst treed ook de periode zal zijn dat de Groningen samengaat met Haren en Ten Boer.

De zoektocht naar een definitieve gemeentesecretaris begint naar verwachting in de tweede helft van 2019, wanneer het nieuwe gemeentebestuur in functie is.

Starmans werkt sinds 2008 bij de gemeente Amsterdam. Eerst als hoofd sociaal domein en sinds 2014 in haar huidige functie. Daarvoor werkte ze bij de gemeenten Capelle aan den IJssel en Schiedam.