Groningen Peiling Maurice de Hond: 'Groenlinks wordt grootste partij in gemeente' GroenLinks wordt na de gemeenteraadsverkiezingen in november de grootste partij in Groningen, dat is de voorspelling van de nieuwe peiling van Maurice de Hond. De partij zou van vier naar negen zetels gaan terwijl de D66, de huidige grootste partij, van negen naar zes zetels gaat.